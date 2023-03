Mondiali 2026, il nuovo format: 48 squadre con 12 gironi da 4

Il Mondiale 2026 in programma in Canada, Messico e Stati Uniti sarà allargato a 48 squadre e sarà composto da 108 incontri, ovvero ben 40 in più rispetto alla precedente edizione andata in scena tre mesi fa in Qatar. La notizia arriva direttamente dal Consiglio della FIFA tenutosi in Rwanda. Le 48 partecipanti verranno divise in 12 gironi da 4 squadre: si qualificheranno ai sedicesimi di finale le prime due di ogni raggruppamento e le otto migliori terze. Caduta, quindi, l’ipotesi di sviluppare un format con 16 gironi da 3 che avrebbe qualificato al turno successivo le migliori due. Questo anche per garantire la contemporaneità delle partite dell’ultimo turno.

La fase ad eliminazione diretta inizia avrà di conseguenze un turno in più. Si inizierà con i sedicesimi e si concluderà con la finale prevista per il 19 luglio del 2026. Chi giungerà all’atto conclusivo della competizione giocherà quindi un incontro in più rispetto a quanto avveniva in precedenza. Il Mondiale più lungo della storia.

Calendario delle partite internazionali maschili 2025-2030