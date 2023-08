Regolamento Manchester City-Siviglia: cosa succede in caso di pareggio in Supercoppa Europea 2023?

Manchester City contro Siviglia. Questa è la Supercoppa Europea 2023, primo trofeo internazionale della stagione in palio tra la squadra campione d’Europa e quella che ha alzato l’Europa League. Guardiola cerca il suo decimo trofeo internazionale, Mendilibar va a caccia del secondo successo fuori dai confini spagnoli. Ma cosa succede in cso di pareggio al 90′? il regolamento non cambia. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con due tempi supplementari da 15 minuti. In caso di ulteriore parità, si andrà ai calci di rigore per decretare la squadra vincitrice. Solo tre volte la Supercoppa è stata assegnata ai calci di rigore, tutte con il Chelsea protagonista: sconfitto contro il Bayern nel 2013 e contro il Liverpool sei anni dopo, ma vittorioso contro il Villarreal nel 2021.