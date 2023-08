Us Open 2023: Del Potro e Shapovalov non ci saranno

Niente da fare per Juan Martin del Potro in ottica Us Open 2023. Sui propri social, infatti, il forte giocatore argentino, che non aveva nascosto di sognare di rientrare nel circuito proprio sul cemento di Flushing Meadows dopo il lungo infortunio e il provvisorio ritiro, ha fatto sapere che la sua forma fisica attuale non gli consentirà di poter competere. E non ci sarà nemmeno Denis Shapovalov nel quarto e ultimo Slam dell’anno: il canadese non ha recuperato dall’infortunio.