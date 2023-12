Regolamento Manchester City-Fluminense: cosa succede in caso di pareggio finale Mondiale per Club 2023

Il regolamento di Manchester City-Fluminense: ecco cosa succede in caso di pareggio nella finale del Mondiale per Club 2023. A Riyadh si sfidano gli inglesi e i brasiliani per quello che è l’atto conclusivo annunciato e atteso dai più: ci si aspetta uno scontro equilibrato per ottenere il prestigioso titolo Fifa, chi vincerà? Si parte alle ore 19 di venerdì 22 dicembre, in caso di parità al 90′ si disputeranno i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, se dovesse persistere lo stallo allora via libera ai calci di rigore per decretare la squadra campione del mondo per club.