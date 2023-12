NBA 2023/2024, Twolves e Thunder vincono sulle due di Los Angeles. 16 di Fontecchio nel successo Jazz

Otto partite andate in scena nella nottata italiana NBA, con i Minnesota Timberwolves e gli Oklahoma City Thunder che confermano il proprio status ai vertici della Western Conference ai danni delle due squadre di Los Angeles.

A Minneapolis i Twolves infliggono la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite ai Lakers, che decidono di far riposare LeBron James in back to back. Il match è equilibrato, i Lakers riescono a tenere botta fino all’ultimo quarto grazie ai 31 di Anthony Davis e ai 20 di Austin Reaves, ma guidata da Edwards (27) e Towns (21) la squadra di casa si impone 118-111. Molto più netto il successo dei Thunder per 134-114 sui Clippers, che vedono così interrompersi la striscia che era arrivata a nove vittorie. 31 per il solito Shai Gilgeous-Alexander, mentre Holmgren ne mette 23 con 6 rimbalzi e 7 assist e due soli errori al tiro.

I Detroit Pistons avevano una ghiotta occasione di fermare quella striscia arrivata a 24 sconfitte consecutive contro degli Utah Jazz orfani di Clarkson, Markkanen, George e Horton-Tucker. E invece i ko di fila diventano 25, con Fontecchio che parte sempre in quintetto e contribuisce con 16 punti al successo dei suoi per 111-119. A Cleveland vittoria dei New Orleans Pelicans sui Cavaliers per 104-123 con 28 punti di Murphy.

I 29 di Franz Wagner e i 23 di Banchero non bastano ai Magic contro Milwaukee, che vince 118-114 con la doppia doppia da 37+10 di Giannis Antetokounmpo. Facile successo per i Chicago Bulls per 114-95 sugli Spurs con 22 di White e 21 di Drummond e un Wembanyama invece abbastanza anonimo.

I Grizzlies vincono la seconda di fila da quando è tornato Ja Morant: a Memphis finisce 116-103 per la squadra di casa, con 20 della point guard e 31 di Desmond Bane. Infine, arriva il successo degli Washington Wizards per 118-117 a Portland: 32 di Kuzma, mentre a Portland non bastano i 41 di Simons.