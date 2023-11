Reggina, clima incandescente. I tifosi: “Avete rotto i cogl**ni, tornate a Catania”

In casa Reggina il clima è incandescente. Un’altra sconfitta nel campionato di Serie D, questa volta avvenuta per mano del Casalnuovo, ha fatto sbottare i tifosi della squadra amaranto che hanno dato vita ad una dura contestazione, che hanno dato vita ad un duro comunicato ripreso dal portale strettoweb.com.

Questo il contenuto: “Se siete venuti qua a fare calcio sappiate che noi siamo la Reggina. Non possiamo venire qua a perdere col Casalnuovo, prima e ultima volta. Non sappiamo se domenica ci saremo, questo è da vedere. Voi tornatevene a Catania perché ci siamo rotti i cog*****. Siamo stanchi, veniamo da anni di fallimenti e prese per il culo. Potete essere i più bravi, ma a noi interessa Reggina 1914, la R col pallone e la nostra storia. Sono passati troppi mesi. Siete andati a parlare per il marchio? Voi vi chiamate la Fenice, hai voglia che mettete Reggina nelle maglie. Non siamo scemi, abbiamo 10 anni di Serie A lasciamo le famiglie e le mogli per vedere perdere col Casalnuovo? E la colpa non è neanche della squadra, ma vostra. Noi dobbiamo vincere e salire in Serie C domani.Se non avete la forza per comprare il marchio, sappiate che sarà una guerra. Non vogliamo sapere niente. Volete fare pallone? Volete ridarci quello che è nostro? Altrimenti andate via. Andate da Saladini, è inutile che aspettate il fallimento. Sennò è inutile andare avanti. Oggi ve lo stiamo dicendo con educazione, la prossima volta magari non verremo allo stadio”.