Recuperi Serie B 2023/24: Como e Lecco non si fanno male. Pari anche fra Sudtirol e Brescia

Non è solo martedì di Champions League, visti anche i due importanti recuperi del calcio di Serie B che hanno riguardato il derby fra Como e Lecco ed il match del Suditrol contro il Brescia. Nel derby tutto lombardo si è visto un match equilibrato fino alla fine, con delle occasioni da entrambe le parti. Il risultato finale parla di un pari che testimonia il momento di ripresa per il Lecco, mentre per la squadra di Fabregas un punto che sa di rammarico vista la possibilità di portarsi solo a tre lunghezze dal primo posto.

Nel primo tempo il Como ci prova con la premiata ditta Verdi-Cutrone con il primo che imbecca il secondo che tenta il gran gol in apertura. Reagisce il Lecco che con il passare dei minuti alza il suo baricentro ed al 31esimo ha la palla del vantaggio prima con Crociata che da fuori stampa un destro sul palo, poi è Lemmers che da due passi a Semper battuto non riesce ad inquadrare clamorosamente la porta. Si va all’intervallo così.

Nel secondo tempo è sempre Cutrone ad essere il più eclettico per il Como: al 47esimo imbeccato ancora da Verdi con un diagonale per poco non pesca il jolly. Due minuti dopo Novakovich semina il panico in area del Como, ma Semper è attento a rispondere con i piedi. Si passa ai cambi con Fabregas e Bonazzoli che cercano di pescare dalla panchina le mosse vincenti: ci va vicino il Como però ancora con Cutrone, che da fuori imbeccato da Gabrielloni, va vicino ancora all’angolino. Il Lecco risponde con il corner battuto dallo specialista Lepore che imbecca l’incornata di Caporale che prende il secondo palo della serata per gli ospiti. Nel finale il Como cerca di buttare la palla in mezzo, dopo l’ingresso anche di Cerri, ma il Lecco si difende con le unghie e con i denti. Termina 0-0 il derby lombardo di B.

Nell’altra partita di giornata, andava in scena il recupero fra Sudtirol e Brescia che hanno dato vita ad una partita equilibrata. I padroni di casa vanno avanti con il gol di Tait in apertura che sembra intravedere per i bolzanini una partita che si mette in discesa. Match che si fa ancora più ripido per il Brescia, quando al 47esimo i lombardi finiscono in 10 per l’espulsione di Olzer. Nella ripresa però le Rondinelle reagiscono e mettono in atto una seconda frazione coraggiosa e da grande squadra con gli sforzi che premiano nel finale di partita quando Borrelli al 79esimo firma il gol del definitivo pareggio.