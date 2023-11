Milan-Borussia Dortmund, Scaroni: “Ho chiesto un regalone per il mio compleanno”

“Oggi è un’emozione speciale: è sempre un’emozione ma oggi anche di più. E’ il mio compleanno, ho chiesto un regalone, speriamo che me lo facciano. La presenza di Sinner? E’ in sé così motivante che sono sicuro che motivi anche la nostra squadra, che vedo pronta e pimpante per fare una bella partita”. Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, prima della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund: “Sul nuovo stadio siamo partiti bene e sono convinti che ce la faremo in tempi ragionevoli. Ibra? Viene stasera, è seduto dietro Cardinale, ha un colloquio continuo con tutti noi, sono ottimista. Cosa può fare? Tante cose, può continuare a motivare o collaborare con i grandi progetti di RedBird nel mondo. Dipende da lui e da quanto tempo vuole dedicare a questa avventura”.