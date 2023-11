Real Madrid-Napoli, Mazzarri in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Il Napoli è chiamato all’esame Real Madrid al Bernabaeu. Dopo la vittoria all’esordio su un campo non facile come quello di Bergamo contro l’Atalanta, gli azzurri di Mazzarri sono attesi dalla trasferta in Spagna che dirà tanto anche in ottica primo posto nel girone di Champions League. Nel Napoli dovrebbe ritornare Osimhen che Mazzarri ha lanciato già nel secondo tempo di Bergamo. Il tecnico dei partenopei sarà in conferenza stampa dalle 19.30 di martedì 28 novembre 2023 per dare informazioni e notizie ai giornalisti che accorreranno in sala stampa. La diretta della conferenza sarà sul profilo Youtube ufficiale del club partenopeo, diretta scritta su Sportface.

