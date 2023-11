Benfica-Inter Inzaghi oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

L’Inter è già qualificata agli ottavi di finale di Champions League, ma la partita contro il Benfica in Portogallo diventa importantissima per quanto riguarda il primo posto nel girone da conquistare. Per questo i giocatori nerazzurri non dovranno abbassare la guardia, con Inzaghi che potrebbe apportare numerose modifiche alla formazione vista allo Stadium contro la Juventus. Simone Inzaghi arriverà in conferenza stampa nel giorno prima del match, martedì 28 novembre, alle 20.00. La conferenza sarà in diretta sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

