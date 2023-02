Real Madrid, 22 convocati per il Mondiale per Club: sei gli indisponibili

E’ stata diramata la lista dei convocati al Mondiale per Club, da parte di Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid. I blancos giocheranno la semifinale contro gli egiziani dell’Al Ahly mercoledì sera. La vincente affronterà poi in finale una tra Flamengo-Al Hilal. Assenti in lista gli infortunati Thibaut Courtois, Eder Militao e Karim Benzema. Indisponibili anche Ferland Mendy, Lucas Vazquez ed Eden Hazard. Di seguito la lista completa.

PORTIERI: Lunin, Luis López, Cañizares.

DIFENSORI: Carvajal, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger, Marvel.

CENTROCAMPISTI: Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Mario Martín, Arribas.

ATTACCANTI: Asensio, Vinicius, Rodrygo, Mariano.