Terremoto Turchia, Bach: “Il Cio è pronto ad aiutare le vittime in ogni modo possibile”

“Il Cio ha appreso con grande tristezza della tragica perdita di vite umane e le devastazioni causate dal terremoto che ha colpito la regione orientale di Turchia e Siria. I nostri pensieri sono con tutti coloro che hanno perso la vita e le loro famiglie e amici”, queste le parole del presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach in una nota ufficiale. “In particolare i nostri cuori vanno a tutte le famiglie degli atleti deceduti o coloro che sono stati colpiti mentre stavano prendendo parte a gare sportive nella zona interessata. Le circostanze di questo disastro naturale sono tanto più tragiche quanto sembra esserci un certo numero di giovani atleti tra le vittime. I nostri ringraziamenti vanno anche a quelli che stanno lavorando instancabilmente per assistere in queste operazioni di soccorso. Il Movimento Olimpico è pronto ad aiutare in ogni modo possibile, poiché lo sport può svolgere un ruolo importante nella ricostruzione delle comunità e nell’aiutare le persone a normalizzare le loro vite”.