Razzismo, la proposta di Morata: “Responsabili fuori dagli stadi a vita”

Chi si rende protagonista di cori razzisti non deve più mettere piede dentro uno stadio. È la proposta di Alvaro Morata, ex attaccante di Real e Juve e oggi all’Atletico Madrid, alla luce dei sempre più frequenti episodi che hanno coinvolto Vinicius junior. L’attaccante brasiliano dei blancos è stato preso di mira in svariate occasioni dai tifosi rivali durante questa stagione, compresa l’ultima trasferta di Liga a Pamplona lo scorso sabato. “Anche fosse solo la sua prima volta, chi pronuncia offese razziste andrebbe bandito a vita dallo stadio – le parole a ‘Espn’ di Morata – E’ inaccettabile e inspiegabile, non dovrebbe mai esserci spazio per qualcosa del genere. Dovremmo prendere esempio dalla Premier League: se una persona facesse una cosa simile allo stadio o anche fuori, non potrebbe più assistere a un evento sportivo”.