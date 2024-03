Razzismo, Fifa: in due anni bloccati 400 mila post di offese

Oltre quattrocento mila messaggi razzisti o offensivi bloccati: questo il bilancio di due anni del servizio di protezione dei social media, lanciato dalla Fifa, in occasione del Mondiale Qatar 2022 per “aiutare giocatori, squadre e dirigenti a mantenere i loro profili social liberi dall’odio razziale e da altre forme di abuso online, permettendo loro di partecipare agli eventi della Fifa” in totale serenità.

La Federcalcio mondiale lo ricorda in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, con il Social Media Protection Service che ha nascosto ben 403.715 commenti razzisti e offensivi in nove tornei differenti, dal mondiale qatariota alla Coppa del mondo femminile in Australia e Nuova Zelanda, passando per i tornei Under. Il controllo consente anche ai follower dei diversi profili di essere esposti a post offensivi, discriminatori e minacciosi, consentendo di interagire con squadre o giocatori preferiti in maniera sicura e positiva.

La confederazione guidata da Gianni Infantino, ricorda un post su X della Fifa, “offrirà a tutte le 211 associazioni aderenti l’accesso al servizio tutto l’anno, assicurando alle squadre misure di protezione indipendentemente dal fatto che si qualifichino o meno” ai suoi tornei .