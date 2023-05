Quincy Promes indagato per traffico di droga: accusato dell’importazione di oltre 1300 chili di cocaina

Quincy Promes perseguito per l’importazione di oltre 1300 chili di cocaina. Il Pubblico Ministero conferma l’accusa sul giocatore, si tratterebbe di due lotti di circa 650 chili e 713 chili, che a fine gennaio 2020 sono stati intercettati nel porto di Anversa. Secondo il National Drug Monitor, le parti insieme avrebbero incassato circa 75 milioni di euro per strada ad Amsterdam.

L’ex giocatore dell’Ajax era già sospettato di coinvolgimento nel traffico di droga e partecipazione a un’organizzazione criminale. Il suo avvocato, Robert Malevicz, ha dichiarato: “Lo farò durante la sessione di lunedì prossimo”, infatti è in tale data che è fissata l’udienza preliminare. In un altro caso, Promes è sospettato di aggressione aggravata. Presumibilmente ha pugnalato suo cugino al ginocchio durante una festa di famiglia. Promes lo ha sempre negato, ma nelle conversazioni telefoniche intercettate dalla polizia ha confessato l’accoltellamento. La giustizia in precedenza lo sospettava di tentato omicidio colposo, ma lo riteneva non provato. Il tribunale ha riaperto le indagini su questo procedimento penale.