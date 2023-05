Probabili formazioni Siviglia-Roma: finale Europa League 2022/2023

Le probabili formazioni di Siviglia-Roma, finale di Europa League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 31 maggio nella cornice della Puskas Arena di Budapest. Entrambe le squadre devono salvare la stagione. Il Siviglia ha cambiato tre allenatori, José Luis Mendilibar ha stravolto la mentalità precedente e ha condotto la squadra prima alla salvezza e poi alla finale. Ora dovrà vedersela contro Josè Mourinho che può diventare il primo tecnico a vincere l’Europa League su tre panchine diverse. L’allenatore portoghese cerca anche il sesto trofeo Uefa della sua carriera, il secondo consecutivo dopo la Conference League della scorsa stagione. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky, Dazn e Rai Uno, streaming su Rai Play, Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

SIVIGLIA – Oliver Torres da valutare, ma la sensazione è che possa faecela. Lamela e Ocampos favoriti su Suso. En-Nesyri intoccabile a centrocampo, come Fernando e Rakitic. Squalificato Acuna, gioca Alex Telles.

ROMA – Molti dubbi in casa Roma. Il primo: Dybala sì o no? Più no dal 1′, ma in panchina dovrebbe andare. Spazio quindi a Wijnaldum al fianco di Pellegrini alle spalle di Abraham. L’alternativa è Bove (o Belotti). Spinazzola da valutare, ma si scalda Zalewski. Cristante e Matic a centrocampo.

Le probabili formazioni di Siviglia-Roma

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Alex Telles; Fernando, Rakitić; Lamela, Óliver Torres, Ocampos; En-Nesyri

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: Acuna

Roma (3-4-2-1): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Zeki Çelik, Cristante, Matić, Spinazzola; Wijnaldum, Pellegrini; Abraham

Ballottaggi: Wijnaldum 55% – Bove 45%

Indisponibili: Karsdorp, Kumbulla, Solbakken (non in lista Uefa) Dybala (in dubbio), Spinazzola (in dubbio)

Squalificati: –