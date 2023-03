Qualificazioni Europei 2024, la Spagna non tradisce. 1-1 fra Croazia e Galles, Romania in scioltezza

Anche il sabato 25 si conclude per quanto riguarda il discorso legato alle Qualificazioni ai prossimi Europei del 2024 con poche sorprese. La Spagna, seppur soffrendo, si porta a casa l’intera posta con il 3-0 contro la Norvegia grazie ai gol di Dani Olmo ed alla doppietta di Joselu che prossimo ai 33 anni si prende la scena in quel di Malaga. e completa la prima giornata del Gruppo A. La Croazia, invece, commette un mezzo passo falso pareggiando in casa contro il Galles. Non è bastato, infatti, il gol di Kramaric nel primo tempo; a tempo scaduto, ci ha pensato il debuttante Broadhead a pareggiare i conti con la Croazia e a regaalre al Galles un punto prezioso. Chi inizia bene il suo percorso nelle qualificazioni europee è la Romania che passeggia su Andorra (0-2) e risponde alla Svizzera che nel pomeriggio aveva inflitto un 0-5 alla Bielorussia. Per i rumeni le firme portano il cognome di Dennis Man e di Denis Alibec. Nella giornata di domenica 26 le nazionali non si fermeranno. Sarà momento anche della nostra Nazionale attesa da un impegno, sulla carta poco proibitivo, con Malta. Ancora Cristiano Ronaldo presente contro il Lussemburgo. Tra le big, inoltre, ci sarà l’Inghilterra che alle 18.00 sfiderà l’Ucraina.