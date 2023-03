Amichevole Nazionali 2023, una doppietta di Fullkrug lancia la Germania: battuto 2-0 il Perù

La Germania inizia con un successo per 2-0 sul Perù in amichevole questo nuovo ciclo post-delusione Mondiale. Alla Mewa Arena di Mainz, con la nostra Maria Sole Ferrieri Caputi ad arbitrare, gli uomini di Flick chiudono la partita nella prima mezz’ora circa di gioco. Al 12′ è Fullkrug, partito titolare in avanti, a sbloccare il risultato su assist di Havertz. Passano dieci minuti di gioco ed è ancora la punta del Werder Brema a raddoppiare. Nel secondo tempo tante sostituzioni da una parte e dall’altra, trova 45 minuti di impiego anche Gianluca Lapadula nella formazione sudamericana, mentre il rossonero Thiaw non si alza dalla panchina in quella tedesca. Al minuto 67 la Germania ha anche la possibilità di andare sul 3-0, ma sbaglia un rigore con Havertz. Il punteggio non cambia più: finisce 2-0.