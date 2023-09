Qualificazioni Europei 2024: frena la Svizzera contro il Kosovo. Pari anche fra Romania ed Israele

Nella serata dell’esordio amaro della Nazionale di Luciano Spalletti che si porterà a Coverciano solo un punto dalla trasferta in Macedonia del Nord, anche la Svizzera di Yakin frena la sua corsa ad Euro 2024. La selezione svizzera non è riuscita a passare sull’ostico campo del Kosovo, fermata dalla doppietta dell’ex Lazio Vedat Muriqi. Nel primo tempo è Freuler a sbloccare la partita dopo 5 minuti, ma nel secondo tempo esce il Kosovo. Muriqi al 65esimo pareggia la partita. La Svizzera si getta a capofitto nel finale nel tentativo di andare ancora avanti e ci riesce, grazie ad un tiro sempre del neo bolognese Freuler che viene deviato in maniera decisiva dal napoletano Rrhamani. Quando i tre punti sembrano già a Berna, arriva la doccia fredda: timbrata sempre Vedat Muriqi. Primo posto comunque che rimane ancora in mano della Svizzera.

Nell’altra partita del girone si sfidavano Romania ed Israele. Nel match fra le sorprese del raggruppamento che valeva il secondo posto alle spalle della Svizzera le due selezioni tornano a casa con un punto a testa. Va avanti nel primo tempo la squadra di casa con Alibec al 27esimo. L’Israele non demorde e cerca il gol del pareggio, che arriva al 57esimo e che porta la firma di Oscar Gloukh, centrocampista del Salisburgo.