Qualificazioni Europei 2024, Spalletti: “Buona gara, sofferto le seconde palle”

“La squadra ha giocato una buona partita, non abbiamo concesso molto. Nelle possibilità di scelta c’era lo spazio e la tranquillità per poter far male”. Lo ha detto il nuovo Ct dell’Italia Luciano Spalletti dopo il pareggio per 1-1 contro la Macedonia del Nord a Skopje nel match di qualificazioni agli Europei del 2024. “La sofferenza c’è stata sul piano delle seconde palle, dove non siamo stati pronti a ricreare il blocco squadra in fase difensiva – ha detto ai microfoni di Rai Sport -. Le respinte sono state spesso oggetto di riconquista dei centrocampisti che accompagnavano a sostegno”. Martedì gli azzurri torneranno in campo contro l’Ucraina: “Dobbiamo lavorare sugli aspetti che vengono fuori da questa partita, è l’unico elemento che abbiamo per trovare miglioramenti. Un po’ di emozione c’era per l’esordio, per l’Italia si gioca davanti a tutto il mondo”, ha concluso.