Inghilterra, Foden out contro l’Ucraina: operato d’urgenza di appendicite

L’Inghilterra vuole continuare il suo percorso netto nelle Qualificazioni agli Europei del 2024 dopo aver iniziato alla grande vincendo contro l’Italia. I Tre Leoni non avranno però a disposizione Phill Foden che per un attacco di appendicite accusato nella notte fra sabato 25 e domenica 26 marzo. Il giocatore del Manchester City non sarà quindi arruolabile per il match contro l’Ucraina.

Foden è stato operato oggi stesso per un’appendicite acuta, secondo quanto riferito dalla Football Association. Non sono ancora chiari i tempi di recupero, ma il Manchester City ha già reso noto che Foden sarà indisponibile per la sfida contro il Liverpool in Premier League sabato prossimo. La sua presenza è in dubbio anche per il match di Champions League tra i ‘Citizens‘ e il Bayern Monaco l’11 aprile. Southgate, oltre a Foden, dovrà fare a meno anche dello squalificato Luke Shaw e Reece James, alle prese con un infortunio muscolare.