Danimarca, Hojlund non basta: il Kazakistan rimonta dal 2-0 al 3-2

Il Kazakistan batte la Danimarca con una memorabile rimonta dal 2-0 al 3-2 nel match di qualificazione ai prossimi Europei del 2024. Nel gruppo H Hojlund sembra indirizzare anche questa gara dopo la tripletta inaugurale con la Finlandia. L’attaccante dell’Atalanta al 21′ sblocca il risultato: Kjaer lancia dalla sua area, il bomber bergamasco fa a sportellate e alla fine beffa il portiere con un pallonetto. Al 36′ il raddoppio e la firma è sempre la stessa: Damsgaard si fa spazio in area, ma nella mischia è Hojlund a spuntarla con un tiro in rete da posizione ravvicinata. Nella ripresa, nell’ultima mezz’ora, si concretizza la rimonta. Un rigore tra le polemiche (spalla di Wind e non braccio) al 73′ porta alla rete dagli undici metri di Zainutdinov. All’86’ c’è il pareggio ed è una magia di Tagybergen che si coordina dalla lunga distanza e lascia partire un destro imprendibile per Schmeichel. E tre minuti dopo c’è il 3-2: sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, Aimbetov di testa punisce l’estremo difensore sul suo palo. Niente da fare per la Danimarca, mentre il Kazakistan resta in 10 per il doppio giallo al 96′ all’indirizzo dell’autore del gol vittoria. Ma è troppo tardi per reagire.