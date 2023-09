Qualificazioni Euro 2024, la Finlandia continua a volare: 1-0 in casa del Kazakistan

Nelle tante storie delle squadre che prendono parte alle Qualificazioni ai prossimi Europei del 2024, c’è una che sta assumendo sempre di più le sembianze di un sogno. La Finlandia, infatti, non vuole smettere per nessuna ragione al mondo di sognare la fase finale dei prossimi Europei. In tutto questo sta meritando, a forza di vittorie, di continuare a vivere questa ipotesi bella, intrigante e incredibilmente entusiasmante di queste qualificazioni.

Per centrare il quarto successo consecutivo in cinque partita è bastato un gol di Antman nel finale della partita esterna giocata contro il Kazakistan. Il match ha visto subito la squadra di Pukki e compagni impossessarsi del pallone e cercare in tutti i modi di trovare un pertugio nella difesa ben organizzata dai padroni di casa. Proprio Pukki al 34esimo ha avuto la palla dello 0-1, ma l’ha sprecata. Poi ci ha pensato il VAR a non convalidare il gol del vantaggio della Finlandia: Niskanen segna, ma il suo gol è punito per fallo in attacco. Il primo tempo si chiude con il punteggio di parità, nonostante un Kazakistan rinunciatario alla fase d’attacco e una Finlandia che invece preme sull’acceleratore. Stesso spartito nella seconda parte di match, quando però al 78esimo arriva il gol che vale la quarta vittoria consecutiva per la Finlandia: manovra avvolgente, condotta a due tocchi dagli ospiti con Antman che raccoglie l’ultimo passaggio e calcia basso sulla destra. Il portiere kazako viene battuto. E’ tripudio finlandese per una vittoria che può valere tanto in ottica qualificazione ai prossimi Europei.