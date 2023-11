Qualificazioni Euro 2024, i convocati della Serbia: ben 9 gli “italiani”

C’è tanta Italia nella Serbia di Dragan Stojković. Ultimo weekend di club per poi passare alle nazionali ed agli ultimi incontri validi per le Qualificazioni di Euro 2024. Il ct serbo ha diramato le convocazioni per i match contro Belgio e Bulgaria. Questo l’elenco completo.

PORTIERI: Vanja Milinković-Savić (Torino), Predrag Rajković (Maiorca), Đorđe Petrović (Chelsea), Filip Stanković (Sampdoria).

DIFENSORI: Nikola Milenković (Fiorentina), Nemanja Gudelj (Siviglia), Miloš Veljković (Werder Brema), Strahinja Eraković (Zenit), Strahinja Pavlović (RB Salisburgo), Srđan Babić (Spartak Mosca).

CENTROCAMPISTI:Andrija Živković (PAOK), Nemanja Radonjić (Torino), Nemanja Maksimović (Getafe), Ivan Ilić (Torino), Marko Grujić (Porto), Uroš Račić (Sassuolo), Saša Lukić (Fulham), Filip Kostic (Juventus), Filip Mladenović (Panathinaikos), Dušan Tadić (Fenerbahce), Lazar Samardžić (Udinese), Filip Đuričić (Panathinaikos).

ATTACCANTI: Dušan Vlahović (Juventus), Petar Ratkov ( RB Salisburgo), Aleksandar Mitrović (Al Hilal).