PSG sconfitto 3-2 nell’amichevole contro il C-Osaka

Il PSG ha perso l’amichevole contro il C-Osaka per 3-2. La gara, tenutasi nello Yanmar Stadium Nagai di Osaka, in Giappone, ha visto la squadra europea lasciare sconfitta il campo. Inizialmente, i parigini erano saliti in vantaggio al minuto 17 con rete di Ekitike, ma Croux ha pensato al pareggio solo cinque minuti dopo. Nel secondo tempo, Vitinha segna il gol del 2-1 per il PSG, vantaggio che però viene annullato con i gol di Kitano e Shinji Kagawa.