Mondiali scherma Milano, 2023, Italia ai quarti nel fioretto femminile a squadre. Avanzano anche gli spadisti

Ai Mondiali di scherma di Milano le squadre azzurre di fioretto femminile e di spada maschile entrano tra le migliori otto. Le azzurre Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Favaretto e Arianna Errigo hanno battuto nettamente la Romania per 45-18. La squadra italiana tornerà in pedana domani nei quarti di finale contro la Germania (che ha battuto 45-25 la Spagna). Bene l’Italia di spada maschile. Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara hanno superato il Brasile 44-21 e agli ottavi di finale si sono imposti 44-25 contro l’Egitto. Sabato alle 10:50 la sfida per l’accesso alla semifinale contro la Repubblica Ceca.