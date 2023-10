Psg-Milan, coreografia aggressiva dei parigini: Jean-Paul Belmondo con la pistola (FOTO)

Nel momento dell’arrivo dei giocatori sul prato del prato del Parco dei Principi, il tifo del PSG ha deciso di alzare una coreografia che si potrebbe definire aggressiva. Infatti, i tifosi parigini hanno deciso di raffigurare Jean Paul Belmondo, storico attore francese, con una pistola in mano pronto a colpire. Il grande attore morto nel 2021, tifoso doc del Psg, fu decisivo nella fondazione del club e nel rilancio successivo. Una coreografia che sicuro carica, ma che potrebbe non rappresentare il massimo visto il periodo di scontri terroristici che si stanno manifestando in giro per il mondo e visto anche il grado, massimo, di allerta per il match.

Encore un tifo de qualité ce soir au Parc. pic.twitter.com/Z2GwEbfUwP — Alfa™ (@AlfaduPSG) October 25, 2023