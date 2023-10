Serie C 2023/2024: 1-1 tra Monterosi e Catania, etnei beffati al 93′

Sfida ricca di emozioni quella tra Monterosi e Catania, valida per la decima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Gli etnei sono stati beffati nel finale di gara e raggiunti dai padroni di casa, chiudendo con il punteggio di 1-1.

Nel primo tempo c’è stato studio tra le due compagini. Fino alla metà della frazione abbiamo avuto soltanto un paio di occasioni in totale, di cui nessuna veramente pericolosa per i due portieri. Al 31′ il Catania colpisce la traversa. Giocata individuale di Rapisarda e cross basso in area: Bocic è il più veloce a colpire ma la traversa nega il vantaggio agli etnei. Sul finale arriva il gol del vantaggio dei siciliani: al 41′ autogol di Giordani di testa su una punizione velenosa.

Nel secondo tempo il Monterosi prova ad aumentare i giri del motore. Al 47′ Sini raccoglie una respinta corta della difesa sugli sviluppi di una punizione. Calcia forte con il mancino ma la palla va fuori di poco. All’ 86′ Bethers salva il Catania sulla conclusione a botta sicura di Bittante, a pochi metri dalla porta. Sul finale di gara, proprio ad un minuto dalla fine al 93′, Palazzino segna e porta il risultato sul pareggio.