Feyenoord-Lazio, Zaccagni: “E’ mancata personalità”

“Ci è mancata personalità, non siamo riusciti a reggere l’impatto con la gara. La prossima con il Feyenoord in casa diventa decisiva, bisogna vincerla senza se e senza ma per aggrapparci alla classifica“. Lo ha detto l’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni dopo la sconfitta in Champions League contro il Feyernoord. “In queste partite devi rimanere in gara anche se in svantaggio. Nella ripresa – ha sottolineato l’esterno biancoceleste ai microfoni di Sky Sport – ci hanno concesso qualcosa ma ormai era troppo tardi. Loro sono entrati in campo più cattivi, dovremmo esserlo anche noi al ritorno”