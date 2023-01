PSG, Galtier: “Vogliamo rinforzarci e il club sta lavorando, ma Skriniar è dell’Inter”

Il tecnico del Psg, Christophe Galtier, ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio interno per 1-1 contro il Reims in campionato. Tra i temi affrontati, ovviamente, quello relativo a Milan Skriniar, in uscita dall’Inter e verso la firma con i transalpini a partire dall’estate. Resta viva, comunque, la speranza di poterlo acquistare già a gennaio: “Skriniar è un giocatore dell’Inter, non devo parlarne. Mancano 48 ore il club sta lavorando all’arrivo di almeno un giocatore. Esistono vincoli significativi con il fair play finanziario, ma vogliamo dei rinforzi“, ha affermato il tecnico.