Psg, clausola da 50 mln per Dembelé: accordo vicino con il Barcellona

Ousmane Dembelé sempre più vicino al Paris Saint-Germain. Come riporta ‘L’Equipe’, il club parigino abbia deciso di pagare la clausola rescissoria al Barcellona di 50 milioni di euro, attualmente in tournée con i blaugrana negli Stati Uniti. Le parti hanno cinque giorni di tempo per chiudere l’operazione, non è escluso comunque che le due società possano trovare un accordo su altre basi, con un pagamento superiore ai 50 milioni della clausola ma dilazionato nel tempo.