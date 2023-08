Giorgetti: “Arabia Saudita? C’è l’ambizione di creare campionati competitivi, ma serve tempo”

Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia, ha parlato a margine della presentazione degli Europei di pallavolo maschili e femminili al Salone d’onore del Coni. Tra i temi affrontati, i significativi investimenti dell’Arabia Saudita nel calciomercato: “Ricordo che da giovane, nel 1976, i New York Cosmos avevano un progetto simile. Comprarono una serie di giocatori, da Pelé a Chinaglia. Personalmente non penso che sia solo una questione di forza economica. Sicuramente non manca l’ambizione di creare campionati competitivi, ma è necessario del tempo“.