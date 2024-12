Le probabili formazioni della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025, che andrà in scena da venerdì 20 a lunedì 23 dicembre. Archiviati tutti gli ottavi di finale della Coppa Italia disputati nel corso della settimana, è già tempo di tornare in campo in campionato con il turno pre-natalizio, che si aprirà venerdì alle ore 20:45 con la sfida del Bentegodi tra l’Hellas Verona e il Milan di Paulo Fonseca, che ha bisogno dei tre punti per non perdere ulteriore terreno dalle altre squadre in lotta per la Champions League.

Sabato, invece, sono in programma altri tre anticipi: alle ore 15:00 il Torino, reduce dalla vittoria contro l’Empoli, ospiterà il Bologna all’Olimpico Grande Torino, mentre alle ore 18:00 il Napoli di Antonio Conte arriverà al Ferraris per cercare la vittoria contro il Genoa; in serata spazio alla gara del Via del Mare tra il Lecce e la Lazio dell’ex di turno Marco Baroni.

Nel lunch match di domenica la Roma di Claudio Ranieri sarà impegnata tra le mura amiche dello Stadio Olimpico contro il Parma, mentre alle ore 15:00 sul campo del Penzo andrà in scena l’importante scontro salvezza tra i padroni di casa del Venezia e il Cagliari. Più tardi, alle ore 18:00, l’Atalanta ospiterà l’Empoli al Gewiss Stadium in una sfida tra due delle squadre più in forma di questa prima parte di stagione. La Juventus di Thiago Motta sarà di scena all’U-Power Stadium alle ore 20:45 per sfidare il Monza, in una partita che potrebbe permettere ai bianconeri di trovare continuità a livello di risultati.

La diciassettesima giornata di Serie A si concluderà lunedì sera con due posticipi: alle ore 18:30 la Fiorentina di Raffaele Palladino affronterà l’Udinese di Kosta Runjaic, mentre alle ore 20:45 scenderà in campo l’Inter di Simone Inzaghi che cercherà i tre punti contro il Como nella cornice dello stadio Giuseppe Meazza. Ecco, di seguito, tutte le probabili formazioni della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Serie A, probabili formazioni 17^ giornata

Verona-Milan

VERONA – Zanetti, tornato alla vittoria, vuole provare a riconfermare gli eroi di Parma, davanti ha però diverse iniziative.

MILAN – Fonseca ripropone Theo Hernandez dopo la panchina, davanti Morata torna da titolare, potrebbe essere riproposto il duo con Abraham entrambi dal 1′.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt.

Ballottaggi: Bradaric 70% – Daniliuc 30%

Indisponibili: Cruz, Frese, Duda

Squalificati: –

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Morata, Leao; Abraham

Ballottaggi: Chukwueze 55% – Okafor 45%

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Jovic, Pulisic, Loftus-Cheek, Musah

Squalificati: –

Torino-Bologna

TORINO – Vanoli è orientato a confermare Adams e Sanabria come coppia d’attacco, mentre in mezzo al campo si spera nel pieno recupero di Ilic, che in ogni caso dovrebbe partire dalla panchina: dal 1′ spazio a Pedersen, Linetty, Ricci, Vlasic, Sosa.

BOLOGNA – Ancora tante assenze per Italiano, che spera di riavere a disposizione Miranda, in caso contrario conferma per Holm insieme a De Silvestri, Beukema e Lucumì. In attacco Castro sostenuto dai trequartisti Ndoye, Odgaard e Dominguez.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Vlasic, Sosa; Adams, Sanabria.

Ballottaggi: Walukiewicz 55% – Maripan 45%

Indisponibili: Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan, Ilic.

Squalificati: –

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Holm; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro.

Ballottaggi: Dominguez 60% – Urbanski 40%

Indisponibili: Orsolini, Lykogiannis, Aebischer, El Azzouzi, Cambiaghi, Miranda.

Squalificati: –

Genoa-Napoli

GENOA – Vieira ha ridato compattezza al Genoa e dunque non si cambia: l’attacco lo sostiene in toto Pinamonti, Thorsby e Miretti agiranno alle sue spalle. Gollini è tornato, ma c’è ancora Leali tra i pali.

NAPOLI – Conte deve fare ancora a meno di Kvaratskhelia e davanti c’è Neres con Politano e Lukaku. Per il resto, i soliti noti e neanche l’ombra del turnover per gli azzurri.

Genoa (4-4-2): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti

Ballottaggi: Miretti 55% – Messias 45%

Indisponibili: Malinovskyi, Ekuban, De Winter, Messias, Ahanor

Squalificati: –

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres

Ballottaggi: –

Indisponibili: Mazzocchi, Kvaratskhelia, Folorunsho

Squalificati: –

Lecce-Lazio

LECCE – Out Gaspar, è emergenza difensiva: Jean al centro, Pelmard . Pierotti cerca posto nel tridente offensivo con Krstovic e Rebic.

LAZIO – Baroni ritrova Castellanos, che torna dopo la squalifica e si riprendere il ruolo di prima punta; alle sue spalle dovrebbero agire Isaksen, Dia e Zaccagni. Anche Romagnoli dovrebbe tornare a disposizione, ma è da valutare il suo impiego dal 1′, ma rischia di essere comunque in emergenza il tecnico in difesa, con Gila e Gigot entrambi usciti anzitempo nell’ultimo turno.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Pelmard, Jean; Rafia, Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Krstovic, Rebic

Ballottaggi: Pelmard 55% – Pierotti 45% (con Dorgu terzino)

Indisponibili: Burnete, Bonifazi, Marchwinski, Banda, Gallo, Gaspar, Pelmard (in dubbio)

Squalificati: –

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos

Ballottaggi: Patric 50% – Gila 50%

Indisponibili: Vecino.

Squalificati: –

________________________________________________________________________________

Venezia-Cagliari

VENEZIA – In difesa spazio al trio consolidato formato da Svoboda, Idzes ed Altare, mentre a centrocampo dovrebbero agire Candela, Andersen, Nicolussi Caviglia e Zampano. In attacco Pohjanpalo unica punta supportato da Oristanio e Busio.

CAGLIARI – Nicola non rinuncia a Roberto Piccoli, che avrà il supporto dei soliti tre trequartisti: insieme a Zortea e Luvumbo dovrebbe agire uno tra Viola e Gaetano. Pochi dubbi relativi alla difesa, che dovrebbe essere formata da Zappa, Mina, Luperto ed Augello.

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Svoboda, Idzes, Altare; Candela, Andersen, Nicolussi Caviglia, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo

Ballottaggi: Altare 55% – Sverko 45%

Indisponibili: Sagrado, Duncan, Raimondo (in dubbio)

Squalificati: –

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli

Ballottaggi: Viola 55% – Gaetano 45%, Marin 55% – Adopo 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Atalanta-Empoli

ATALANTA – Gasperini dopo la Coppa Italia dovrebbe tornare ad affidarsi ai titolari, quindi in attacco dovrebbero agire De Ketelaere, Retegui e Lookman. Per quanto riguarda la difesa, invece, dovrebbe esserci spazio per Djimsiti, Hien e Kolasinac.

EMPOLI – D’Aversa ritrova Henderson, che ha scontato un turno di squalifica e dovrebbe tornare titolare in mezzo al campo insieme ad Anjorin, Maleh. In difesa spazio a Goglichidze, Ismajli, Viti, mentre l’attacco a due dovrebbe essere formato da Esposito e Colombo.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman

Ballottaggi: Retegui 55% – Pasalic 45%

Indisponibili: Scamacca

Squalificati: –

Empoli (3-5-2): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo

Ballottaggi: Cacace 55% – Grassi 45%

Indisponibili: Ebuehi, Zurkowski, Sazonov, Fazzini, Pellegri

Squalificati: –

Monza-Juventus

MONZA – Emergenza offensiva. Spazio al 3-4-2-1 con Caprari e Forson a supporto di Dany Mota. Squalificato Maldini. Fuori Djuric. Bianco in regia. Birindelli e Kyriakopoulos i favoriti per agire dal 1′ sulle fasce.

JUVENTUS – Conceicao, Koopmeiners e Yildiz a supporto di Vlahovic. McKennie e Thuram a centrocampo. Gatti e Kalulu al centro della difesa.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Mari, Caldirola; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Forson, Caprari; Mota

Ballottaggi: Caprari 55% – Sensi 45%

Indisponibili: Cragno, Gagliardini, Pessina, Vignato, Djuric

Squalificati: Maldini

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; McKennie, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

Ballottaggi: McKennie 55% – Thuram 45%; Cambiaso 55% – Danilo 45%

Indisponibili: Bremer, Cabal, Milik, Rouhi

Squalificati: –

Fiorentina-Udinese

FIORENTINA – Squalificato Dodò, tocca a Kayode. Adli e Cataldi in mediana. Colpani, Beltran e Gudmundsson a supporto di Kean. Comuzzo e Ranieri la coppia centrale intoccabile.

UDINESE – Lovric out dopo il problema fisico accusato col Napoli. Runjaic costretto a cambiare il centrocampo. Spazio ad Atta con Ekkelenkamp e Karlstrom.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Gudmundsson; Kean

Ballottaggi: Beltran 55% – Sottil 45%

Indisponibili: Bove

Squalificati: Dodò

Udinese (3-5-2): Sava; Giannetti, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Karlstrom, Atta, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca

Ballottaggi: Atta 55% – Davis 45% (con passaggio al 3-4-1-2 e Thauvin dietro le punte)

Indisponibili: Okoye, Zarraga, Payero, Davis

Squalificati: –

Roma-Parma

ROMA – Ranieri prepara diversi cambi dopo la brutta trasferta di Como, che ha fatto ripiombare nel baratro la Roma. Torna dal 1’ Mancini, mentre fanno il loro rientro in campo dopo aver smaltito l’influenza anche Hummels e Paredes.

PARMA – Pecchia deve fare i conti con diverse indisponibilità: a centrocampo ci sarà Keita insieme al confermatissimo Sohm, mentre il tridente offensivo alle spalle di Bonny vede la presenza di Man, Cancellieri e il dmrientrante Mihaila.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Abdulhamid, Paredes, Kone, Angelino; Pisilli, El Shaarawy; Dybala

Ballottaggi: El Shaarawy 55% – Pellegrini 45%

Indisponibili: Cristante

Squalificati: –

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Del Prato, Leoni, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny

Ballottaggi: Mihaila 55% – Almqvist 45%

Indisponibili: Circati, Osorio, Estevez, Bernabé, Valenti, Charpentier, Kowalski

Squalificati: –

INTER – Superato il doppio scoglio Bayer Leverkusen e Lazio, Inzaghi deve ancora fare i conti con le assenze di Pavard e Acerbi. In difesa dunque confermato il terzetto Bisseck, de Vrij e Bastoni, mentre sull’out di destra dovrebbe agire Darmian. Non si prevedono grossi cambi di formazione in mezzo e davanti, ma è da valutare Barella dopo la lieve contrattura patita all’Olimpico.

COMO – Ritrovata la vittoria dopo quasi tre mesi, si respira un clima più sereno in riva al lago. Fabregas dovrebbe riportare Cutrone al centro dell’attacco dopo la grande prova da subentrato contro la Roma, mentre si rivedrà dal 1′ anche Sergi Roberto.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram

Ballottaggi: Darmian 55% – Dumfries 45%; Barella 50% – Zielinski 50%

Indisponibili: Di Gennaro, Acerbi, Pavard

Squalificati: –

Como (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone

Ballottaggi: Cutrone 65% – Belotti 35%

Indisponibili: Perrone, Moreno

Squalificati: –