Arriva una notizia importante in vista del GP di Madrid, che tornerà nel calendario della F1 a partire dalla stagione 2026. È stata trovata, infatti, l’azienda che si occuperà di finanziare e gestire l’area Vip e l’hospitality fino al 2035. Si tratta della svizzera Match Hospitality, che investirà ben 400 milioni di euro nel corso dei prossimi dieci anni, così da assicurare un’esperienza di lusso, assicurando, allo stesso modo, che l’investimento sia fatto con capitale privato. L’assegnazione è arrivata dopo il bando indetto dalla società promotrice IFEMA, che ha visto la partecipazione di nomi di assoluto prestigio. A spuntarla, quindi, è stata Match Hospitality, che si è imposta grazie alla sua esperienza nel gestire grandi eventi, come i Mondiali di calcio in Sudafrica, Brasile, Russia e Qatar, oltre al GP di Gran Bretagna di F1.

GP Madrid: Miami e Los Angeles i modelli

Le risorse saranno destinate a creare aree Vip e programmi di ospitalità di primo livello, escludendo, quindi, tutto ciò che riguarda le esperienze “standard” dei tifosi che assisteranno al GP di Madrid. L’obiettivo sarà ricalcare quanto già si vede soprattutto negli appuntamenti di Miami e Las Vegas. Qui vengono combinati sport e spettacolo, con anche eventi culturali e musicali paralleli. Soddisfatto il presidente di IFEMA, José Vicente de los Mozos, che ha confermato come, nella realizzazione del progetto, non verranno utilizzati fondi pubblici.

L’obiettivo degli organizzatori è rendere quella della capitale spagnola un appuntamento imprescindibile e centrale per il mondo della Formula 1. Il progetto, che verrà sviluppato anche secondo le necessità di sostenibilità ambientale, darà anche grande impulso all’economia locale.