Probabili formazioni Verona-Napoli: nona giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Verona-Napoli, match della nona giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 21 ottobre nella cornice del Bentegodi. La squadra di Rudi Garcia vuole invertire la rotta e il tecnico francese ha bisogno di una vittoria per salvare una panchina che durante la sosta ha scricchiolato. Davanti un Verona che vuole tornare a fare risultati. Baroni deve ancora trovare la chiave giusta in attacco, ma sembra determinato ad affidarsi a Djuric. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

VERONA – Djuric guida l’attacco. La difesa ritrova Hien e Dawidowicz, con Magnani che dovrebbe completare il terzetto. Faraoni e Doig pronti ad agire invece sulle corsie laterali.

NAPOLI – Cajuste, Lobotka e Zielinski a centrocampo. Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Di Lorenzo, il rientrante Rrahmani, Natan (più di Ostigard) e Olivera (favorito su Mario Rui) nel reparto difensivo).

Le probabili formazioni di Verona-Napoli

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig; Lazovic, Ngonge; Djuric

Ballottaggi: Djuric 55% – Bonazzoli 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Politano 60% – Raspadori 40%

Indisponibili: Rrahmani, Juan Jesus, Gollini

Squalificati: –