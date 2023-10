Brighton, De Zerbi: “Guardiola è il miglior allenatore del mondo, sono felice quando parla di me”

Il tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi, alla vigilia della gara di Premier League 2023/2024 contro il Manchester City, ha parlato in conferenza stampa rispondendo agli elogi di Pep Guardiola: “È il miglior allenatore del mondo ed è un riferimento. Non solo per me, ma penso per tutti gli allenatori del mondo. Sono felice quando lo sento parlare di me, anche se la cosa mi imbarazza un po’. Stiamo lavorando per migliorare. Non siamo ancora una grande squadra, ci stiamo lavorando. Questa è una stagione molto difficile per noi. Penso che stiamo giocando bene, lottando con tutti, ma dobbiamo migliorare, progredire, adattarci a una nuova sfida, a una nuova stagione”.

“Tanti giocatori in Nazionale? Per me è ancora importante quando i nostri giocatori giocano nelle rispettive rappresentative. Soprattutto Pascal Gross e Lewis Dunk perché non sono abituati a giocare nella loro Nazionale. È un orgoglio per noi”, ha concluso De Zerbi.