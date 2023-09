Probabili formazioni Verona-Atalanta, sesta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Verona-Atalanta, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:30 di mercoledì 27 settembre allo stadio Bentegodi. Dopo la grande sfida contro il Milan, gli uomini di Marco Baroni vanno a caccia di un successo per restare nei piani alti della classifica. La compagine nerazzurra, dal suo canto, ha intenzione di portare a casa l’intera posta in palio, anche se dovrà fare i conti con il turnover. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

HELLAS VERONA – Lazovic a destra. Ngonge e Mboula alle spalle di Bonazzoli. Doig out. Duda e Hongla pronti nel reparto di centrocampo. Magnani, Hien e Dawidowicz pronti nel reparto difensivo a protezione di Montipò.

ATALANTA – Scamacca è infortunato e sarà out. De Ketelaere e Koopmeiners sono pronti ad agire alle spalle di Lookman, favorito su Muriel. De Roon ed Ederson a centrocampo. Zappacosta e Ruggeri agiranno sulle fasce.

Le probabili formazioni di Verona-Atalanta

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Mboula; Bonazzoli

Ballottaggi: –

Indisponibili: Henry, Braaf

Squalificati: –

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman

Ballottaggi: –

Indisponibili: El Bilal Tourè, Scamacca, De Roon

Squalificati: –