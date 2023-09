Italia femminile, Soncin: “Orgoglioso di ciò che ho visto in campo”

Andrea Soncin ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sconfitta dell’Italia femminile contro la Svezia nella Women’s Nations League. “Sono estremamente contento e orgoglioso di quello che ho visto oggi in campo, le ragazze hanno giocato alla pari se non meglio della Svezia, abbiamo fatto 10 conclusioni verso la porta, siamo stati a lungo nella loro metà campo rischiando poco o niente”. Il Ct ha poi concluso: “Il percorso è iniziato in maniera estremamente positiva e il gruppo ha confermato di avere un grande atteggiamento. L’esempio lampante è quello di Gama, entrata a fine match per una situazione di emergenza. Si è fatta trovare pronta e questi sono gli esempi migliori per più le giovani”.