Probabili formazioni Udinese-Monza: ventinovesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Udinese-Monza, match della ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 8 aprile nella cornice della Dacia Arena. Un lunch match tra ambizioni di classifica simili: migliorarsi il più possibile, sapendo che la salvezza è già archiviata. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. C’è voglia di essere protagonisti. Sottil contro Palladino, due allenatori al debutto in Serie A e con grande desiderio di migliorarsi ancora. Chi ci riuscirà? Scopriamolo insieme.

UDINESE – Sottil ritrova Becao, Perez e Walace. Samardzic viaggia verso la conferma a centrocampo. E mentre la difesa si ricompone, l’attacco è confermato: Pereyra pronto ad agire alle spalle di Beto.

MONZA – Petagna e Caprari confermati titolari. Si rivedono Pessina e Izzo, fermati dal giudice sportivo per il match contro la Lazio. Sensi completa il centrocampo. Marlon o Caldirola in difesa.

Le probabili formazioni di Udinese-Monza

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse

Squalificati: –

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Birindelli, Sensi, Pessina, C. Augusto; Ciurria; Petagna, Mota

Ballottaggi: Marlon 55% – Caldirola 45%

Indisponibili: Rovella.

Squalificati: Caprari