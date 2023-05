Probabili formazioni Udinese-Lazio: trentaseiesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Udinese-Lazio, match della trentseiesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma alle 20:45 di domenica 21 maggio nella cornice della Dacia Arena. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Sarri deve blindare la zona Champions dopo i recenti passi falsi, ultimo quello col Lecce in casa. Sottil invece non vuole porsi limiti e spera di confermarsi nei piani alti della classifica.

UDINESE – Beto da valutare, in caso è pronto Nestorovski con Pereyra alle sue spalle. Samardzic, Walace e Lovric a centrocampo. Ebosele e Udogie sulle corsie laterali. Becao, Bijol e Perez in difesa.

LAZIO – Cataldi verso il forfait, Vecino recupera e scalza Marcos Antonio dalla cabina di regia in un matna squadra che fa della fisicità la sua arma principale. Milinkovic-Savic e Luis Alberto confermati. Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni nel tridente.

Le probabili formazioni di Udinese-Lazio

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Masina, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski

Ballottaggi: –

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse, Pafundi, Success, Ehizibue, Beto (in dubbio)

Squalificati: Becao

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Aberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Vecino 55% – Marcos Antonio 45%

Indisponibili: Cataldi

Squalificati: –