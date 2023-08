Probabili formazioni Udinese-Juventus: prima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus, match della prima giornata di Serie A 2023/2024 in programma alle 20:45 di domenica 20 agosto. Riparte dalla Dacia Arena la stagione dei bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci da uno 0-0 nell’ultimo test di lusso contro l’Atalanta. Per i friulani invece è arrivato un convincente 4-1 nel primo impegno di Coppa Italia contro il Catanzaro. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it non vi lascerà soli e vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa gara. Prima però seguiamo la marcia d’avvicinamento con le possibili scelte di formazione di Massimiliano Allegri e Andrea Sottil.

UDINESE – Spazio al 3-5-2 con Beto titolarissimo. Al suo fianco Thauvin si candida dopo un buon precampionato. Le alternative sono Success o Lucca. Kamara sulla sinistra è in vantaggio su Zemura.

JUVENTUS – Chiesa e Vlahovic davanti. Weah e Kostic sulle fasce. Cambia poco l’ossatura dei bincneri. Fagioli da valutare, pronto Miretti. Locatelli e Rabiot sicuri di una maglia.

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto

Ballottaggi: Kamara 60% – Zemura 40%; Thauvin 55% – Success 45%

Indisponibili: Ebosse, Ehizibue, Deulofeu

Squalificati: –

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic

Ballottaggi: Fagioli 60% – Miretti 40%

Indisponibili: De Sciglio, Pogba

Squalificati: –