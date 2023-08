Probabili formazioni Bologna-Cagliari, terza giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Bologna-Cagliari, match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024. Sfida tra formazioni rossoblù, quella emiliana e quella sarda, nel primo sabato di settembre prima della pausa per le Nazionali. Entrambe vanno a caccia della prima vittoria in questo campionato e venderanno cara la pelle, chi vincerà al Dall’Ara? Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Motta e Ranieri.

BOLOGNA – Orsolini e Ndoye ancora sugli esterni, Zirkzee punta con Ferguson a ispirare: l’unico ballottaggio a tre per due posti è in mezzo al campo, Moro e Aebischer favoriti su Dominguez.

CAGLIARI – Ranieri schiera ancora Luvumbo alle spalle di uno tra Shomurodov e Pavoletti (in dubbio) nel 4-4-1-1 che vede Sulemana spiccare in mezzo al campo. Ancora out Lapadula.

Le probabili formazioni di Bologna-Cagliari

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Aebischer, Moro; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee

Ballottaggi: Aebischer 55% – Dominguez 45%

Indisponibili: Soumaoro

Squalificati: –

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Luvumbo, Shomurodov

Ballottaggi: Luvumbo 55% – Oristanio 45%

Indisponibili: Rog, Mancosu, Lapadula; Pavoletti (in dubbio)

Squalificati: –