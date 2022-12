Probabili formazioni Udinese-Empoli, sedicesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Udinese-Empoli, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Si torna in campo dopo un mese e mezzo di stop per i Mondiali e il campionato dei bianconeri ricomincia da una partita insidiosa perché bisognerà sfidare alla Dacia Arena arriva un’Empoli che sta sorprendendo in parecchi. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20:45 di mercoledì 4 gennaio, di seguito andiamo a scoprire le possibili scelte dei due tecnici, Sottil e Zanetti.

UDINESE – Spazio al 3-5-2 con Beto che affiancherà Success, mentre potrebber essere out Deulofeu. Perez, Bijol e Becato, finalmente recuperato dall’infortunio, pronti nei tre di difesa.

EMPOLI – Baldanzi e Bajrami agiranno tra le linee nel 4-3-2-1 con Satriano favorito in attacco. Ismajili e Luperto pronti in difesa.

Le probabili formazioni di Udinese-Empoli

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Perez, Bjol; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Masina.

Squalificati: –

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Bakrami; Satriano.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Destro.

Squalificati: –