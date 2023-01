Probabili formazioni Udinese-Bologna: diciottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Udinese-Bologna, match della diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Le due squadre scenderanno alle 15:00 di domenica 15 gennaio nella cornice della Dacia Arena. Diversi obiettivi, ma stessa ambizione da tre punti per Sottil e Thiago Motta. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti del match. L’Udinese vuole rimanere aggrappata al treno per l’Europa, mentre il Bologna vuole allontanarsi definitivamente dalle zone calde della classifica.

UDINESE – Squalificato Bijol, tocca ad Ebosse. Sottil ritrova Deulofeu, pronto a prendersi una maglia da titolare. A fargli posto sarà Success, mentre Beto è sicuro di una maglia da titolare.

BOLOGNA – Verso il forfait Arnautovic, da valutare Zirkzee, ma si prepara Sansone falso nove. Ferguson sulla trequarti. Più Soriano di Aebischer. Lucumì e Soumaoro in difesa.

Le probabili formazioni di Udinese-Bologna

Udinese (3-5-2): Silvestri; Ebosse, Becao, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu

Ballottaggi: Makengo 60% – Asrlan 40%, Lovric 60% – Samardzic 40%, Success 65% – Deulofeu 35%.

Indisponibili: Masina.

Squalificati: Bijol

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Schouten, Aebitscher, Orsolini, Ferguson, Soriano; Sansone

Ballottaggi: Dominguez 65% – Schouten 35%, Lykogiannis 55% – Cambiaso 45%

Indisponibili: Bonifazi, Barrow, Zirkzee, Arnautovic

Squalificati: Medel, Dominguez