Probabili formazioni Cremonese-Monza: diciottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Cremonese-Monza, match della diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Le due squadre scenderanno in campo alle 15:00 di domenica 15 gennaio nella cornice dello stadio Zini. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Uno scontro salvezza in piena regola, con i biancorossi che hanno ingranato, mentre i grigiorossi devono ancora trovare la prima vittoria stagionale in campionato. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal 1′.

CREMONESE – Torna il centrocampo titolare con Meitè, Ascacibar e Pickel. Dessers e Okereke pronti in attacco, con Felix Afena Gyan dalla panchina. Sernicola e Valeri pronti sulle fasce.

MONZA – Spazio a Ciurria e Carlos Augusto sulle fasce. Dany Mota insegue la conferma ed è in ballottaggio con Caprari. Sembra sicuro del posto invece Petagna.

Le probabili formazioni di Cremonese-Monza

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Meitè, Ascacibar, Pickel, Valeri; Dessers, Okereke.

Ballottaggi: Dessers 65% – Ciofani 35%

Indisponibili: Chiriches

Squalificati: Sernicola

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Ciurria, Ranocchia, Pessina, Carlos Augusto; Colpani; Caprari, Petagna

Ballottaggi: Petagna 60% – Mota 40%, Ciurria 55% – Birindelli 45%, Marì 60% – Caldirola 40%.

Indisponibili: Sensi.

Squalificati: –