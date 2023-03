Probabili formazioni Spezia-Salernitana: ventottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Spezia-Salernitana, match della ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 2 aprile nella cornice del Picco di La Spezia. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Semplici contro Sousa in un match tra due squadre che vogliono dare uno scossone alla propria classifica.

SPEZIA – Senza Nzola, Shomurodov agirà dal 1′ al centro dell’attacco nel 4-2-3-1. Gyasi, Maldini e Agudelo (più di Verde) a supporto. Ekdal e Bourabia i favoriti a centrocampo.

SALERNITANA – Dubbio tra Kastanos e Piatek, ma la crisi del polacco potrebbe favorire il primo. Dia pronto nel reparto offensivo. Crnigoj unico indisponibile. In panchina i recuperati Fazio e Troost-Ekong.

Le probabili formazioni di Spezia-Salernitana

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Ekdal, Bourabia; Gyasi, Maldini, Agudelo; Shomurodov

Ballottaggi: Agudelo 65% – Verde 35%

Indisponibili: Holm, Reca (in dubbio)

Squalificati: Nzola

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia

Ballottaggi: Kastanos 55% – Piatek 45%

Indisponibili: Crnigoj

Squalificati: –