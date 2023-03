Probabili formazioni Sassuolo-Torino: ventottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Sassuolo-Torino, match della ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma alle 20:45 di lunedì 3 aprile nella cornice del Mapei Stadium. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn, oltre che in streaming su NOW e Sky Go, mentre Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Chi si aggiudicherà i tre punti? Scopriamolo insieme.

SASSUOLO – L’infermeria si svuota e la squadra è al completo. Pinamonti guida il tridente, Berardi e Laurientè completano il reparto. Frattesi a centrocampo. Ruan torna dalla squalifica.

TORINO – Sanabria in attacco. Vlasic e Radonjic pronti sulla trequarti. Ricci e Ilic dovrebbero agire in mediana. Singo e Rodriguez sulle fasce.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Torino

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, M. Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Ballottaggi: M. Henrique 60% – Thorstvedt 40%, Lopez 55% – Obiang 45%.

Indisponibili: –

Squalificati: –

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

Ballottaggi: Ricci 55% – Linetty 45%

Indisponibili: Zima, Karamoh, Lazaro, Miranchuk, Vieira.

Squalificati: –