Probabili formazioni Slavia Praga-Milan: ritorno ottavi di finale Europa League 2023/2024

Le probabili formazioni di Slavia Praga-Milan, match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. La partita è in programma alle 18:45 di giovedì 14 marzo nella cornice dell’Eden Arena di Praga, dove si ripartirà dal 4-2 inflitto dai rossoneri a San Siro agli avversari. Non è chiusa e la Roma può dimostrare che il campo dello Slavia è tutt’altro che terreno facile. Servirà il miglior Milan per evitare sorprese, una versione differente dei rossoneri visti a Rennes. Stefano Pioli lo ha detto: l’Europa League è un obiettivo e il sogno di alzare l’unico trofeo assente nella ricca bacheca milanista è grande. Di seguito, ecco i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Pioli e Trpišovský per questa sfida da non perdere.

SLAVIA PRAGA – Diouf è squalificato, a sinistra tocca a Boril. Da valutare Zafeiris, stellina della squadra, costretto a saltare l’andata.

MILAN – Leao, squalificato contro l’Empoli, torna titolare. Discorso diverso per Florenzi, fermato sia in campionato che in Europa. Bennacer cerca posto a centrocampo. Jovic può trovare spazio in attacco. Pulisic e Loftus Cheek intoccabili.

Le probabili formazioni di Slavia Praga-Milan

Slavia Praga (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil

Ballottaggi: –

Indisponibili: Zafeiris (in dubbio)

Squalificati: Diouf

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Jovic

Ballottaggi: Jovic 60% – Giroud 40%; Bennacer 55% – Adli 45%

Indisponibili: Pobega

Squalificati: Florenzi