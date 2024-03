Olanda, Quincy Promes arrestato a Dubai: il giocatore dello Spartak Mosca accusato di spaccio di cocaina

Brutte notizie per Quincy James, 32enne giocatore dello Spartak Mosca. Nelle scorse ore infatti l’olandese sarebbe stato arrestato a Dubai, dove si trovava per una serie di amichevoli della squadra russa negli Emirati, su mandato delle procure del proprio paese natale. In Olanda infatti Promes sarebbe stato giudicato colpevole in contumacia per contrabbando di cocaina e sarebbe stato condannato a sei anni di prigione. Per questo motivo adesso le autorità di Amsterdam chiederanno l’estradizione di Promes, che non a caso era rimasto fuori dagli ultimi impegni dello Spartak. Il nome di Promes non è stato ancora ufficializzato, ma i pubblici ministeri hanno parlato di un uomo di 32 anni che vive a Mosca e in stato di fermo a Dubai. Una descrizione che non lascia molto spazio ai dubbi.