Brad Binder ha commentato la super vittoria nella Sprint Race nel Gp di Argentina partendo dalla 15ª posizione: “Mi sono sorpreso da solo per quello che ho fatto. Eravamo tutti vicinissimi, ed ho capito che, se riuscivo a lottare come un leone potevo farcela. E’ andata bene. Gli avversari si sono avvicinati molto ma ce l’ho fatta. E, per questo, devo ringraziare la squadra. Vediamo come va domani”.